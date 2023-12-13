Йеллен: эскалация конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на мировую экономику

Глава Минфина США также отметила, что ситуация вокруг Украины оказала "значительное влияние на мировую экономику" и привела "к росту цен на продовольствие и энергоресурсы"

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Эскалация палестино-израильского конфликта может оказать влияние на мировую экономику, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"У Ближнего Востока, очевидно, есть потенциал, если все перерастет в более широкомасштабный конфликт, оказать влияние на мировую экономику, - сказала она в интервью телеканалу CNBC. - Мы пристально следим за тем, что происходит с точки зрения экономического влияния".

По словам Йеллен, ситуация вокруг Украины оказала "значительное влияние на мировую экономику" и привела "к росту цен на продовольствие и энергоресурсы".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в секторе. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.