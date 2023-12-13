В РЭО ожидают приток инвестиций в отрасль переработки отходов в РФ с 2025 года

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что благоприятный эффект введения изменившихся правил отчетности будет уже с конца 2024 года, а полноценный эффект от экономических изменений ожидается с 2025-2028 годов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Дополнительные средства, которые получит государство от введения с 2024 года новых правил расширенной ответственности производителя (РОП), с 2025 года будут доступны для инвестиций в новую отрасль переработки отходов. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в пресс-центре ТАСС.

"Все, что мы соберем в 2024 году, на самом деле будет доступно для инвестиций в 2025 году. Такова особенность работы механизма РОП. <...> До 2027 года мы планомерно собираемся повышать уровень нормативов. Благоприятный эффект введения изменившихся правил отчетности мы увидим уже с конца 2024 года, а полноценный эффект от экономических изменений мы увидим с 2025-2028 годов", - сказал Буцаев.

Он также отметил, что экосбор - это не дополнительный налог, а окрашенные платежи, которые поступают в бюджет, чтобы от компаний-загрязнителей перейти в новую отрасль экономики - предприятиям, которые собирают отходы, сортируют и перерабатывают. Сейчас от граждан за вывоз отходов собирают ежегодно 200 млрд рублей, а от производителей товаров в рамках действующих правил РОП - всего 4 млрд рублей, что замедляет темпы строительства предприятий по переработке отходов.

"Это источник возврата инвестиций в отрасль. При его наличии участники отрасли могут производить долгосрочные инвестиции в инфраструктуру и, утилизируя товар, создавать конкурентоспособное вторсырье, которое может быть использовано наряду с оригинальным сырьем в производстве новой продукции", - добавил гендиректор РЭО.

Закон, направленный на совершенствование системы РОП, вступит в силу с 1 января 2024 года. Он возлагает обязанность по утилизации упаковки на ее производителей. В 2025 году они должны будут отвечать за утилизацию 55% выпущенной упаковки, в 2026 году - 75%, с 2027 года - за весь объем. Компании должны будут учитывать повышающие коэффициенты, на которые влияет экологичность товара и упаковки. К таким коэффициентам относятся уровень извлекаемости и перерабатываемости продукции, потребность во вторичном сырье из нее и количество циклов переработки компонентов упаковки.