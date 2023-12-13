"Москвич 5" выйдет на авторынок РФ в первой половине 2024 года

"Москвич 8" должен выйти во второй, сообщил коммерческий директор автозавода "Москвич" Александр Мигаль

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Автомобиль "Москвич 5" может появиться на российском рынке в первой половине 2024 года, а модель "Москвич 8" - во втором полугодии. Об этом в эфире радиостанции "Наше радио" сообщил коммерческий директор автозавода "Москвич" Александр Мигаль.

"На следующий год мы планируем по большому счету выход новой модели, в первом полугодии - это "М5". Это среднеразмерный кроссовер будет. И на второе полугодие мы планируем выход большого кроссовера, по классической сегментации - сегмента D. Это будет второе полугодие, "Москвич 8", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Мигаль заявлял, что к производству в 2024 году планируется кроссовер "Москвич 8". Он также говорил, что рассматривается возможность вывода на рынок модели "Москвич 5".

В настоящий момент завод производит кроссовер "Москвич 3" и его электрическую версию "Москвич 3е", а также седан "Москвич 6".