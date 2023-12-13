Дэниел Вулф и Мэри Тримитиоту вышли из совета директоров TCS Group

В устав компании ранее внесли изменения, согласно которым минимальное количество директоров и кворум для заседаний сокращаются до двух любых директоров с четырех

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет директоров группы "Тинькофф" (TCS Group) покинули Дэниел Вулф и Мэри Тримитиоту, следует из сообщения группы.

"TCS Group Holding PLC (TCS LI) объявляет, что г-н Дэниел Вулф и г-жа Мэри Тримитиоту вышли из совета директоров компании, начиная с окончания сегодняшнего рабочего дня (по кипрскому времени)", - говорится в сообщении.

В ноябре в устав компании были внесены изменения, согласно которым минимальное количество директоров и кворум для заседаний сокращаются до двух любых директоров с четырех.

Кроме этого, в ноябре главой совета директоров TCS Group был назначен Алексей Малиновский, который ранее также возглавлял Mastercard в России. На этом посту он сменил Константиноса Экономидеса.

Ранее председатель правления банка "Тинькофф" Станислав Близнюк сообщал, что TCS Group не отказывается от планов смены кипрской юрисдикции, рассматривает разные варианты.

Основной акционер TCS Group с апреля 2022 года - компания "Интеррос" Владимира Потанина, ее доля составляет 35%. В состав группы входят банк, виртуальный мобильный оператор, "Тинькофф страхование", управляющая компания "Тинькофф капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах, брокер "Тинькофф инвестиции", сервисы для бизнеса, онлайн трэвел-агентство, а также автономная некоммерческая организация "Тинькофф образование".