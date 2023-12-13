Молдавия возьмет в кредит €41 млн на модернизацию железной дороги

Сумма будет направлена на модернизацию железной дороги с целью наращивания грузоперевозок между Румынией и Украиной, сообщила пресс-служба кабинета министров

КИШИНЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство Молдавии одобрило начало переговоров по новому займу в размере €41,2 млн, который будет направлен на модернизацию железной дороги с целью наращивания грузоперевозок между Румынией и Украиной. Об этом информирует пресс-служба кабинета министров.

"Европейский инвестиционный банк предоставит кредит в размере €41,2 млн, а ЕС - грант в размере €12 млн на модернизацию железнодорожного коридора Вэлчинец - Окница - Бельцы - Унгены - Кишинев - Каинары", - говорится в сообщении

Деньги выделяются на 30 лет под 5% годовых, погашать его будет "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ). Осенью это госпредприятие столкнулось с новыми финансовыми трудностями после возобновления работы одесского порта и спада грузоперевозок по территории республики. Как сообщил журналистам на этой неделе директор ЖДМ Олег Тофилат, часть коллектива предприятия не получила зарплаты за сентябрь, октябрь и ноябрь.

В 2021 году из-за задержек зарплаты на некоторых филиалах ЖДМ прошли забастовки, в ходе которых трудовые коллективы блокировали железнодорожные пути. Ситуация улучшилась с увеличением транзита товаров между Украиной и странами ЕС по территории Молдавии.