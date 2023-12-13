В Смоленской области увеличат инвестиции в АПК на 20% в 2024 году

Губернатор Василий Анохин добавил, что в регионе ввели в оборот более 13 тыс. га ранее неиспользуемых земель

ТАСС, 13 декабря. Власти Смоленской области направят в 2024 году на развитие агропромышленного комплекса (АПК) региона 1,2 млрд рублей, что на 20% больше уровня этого года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"Мы со своей стороны направили в этому году на поддержку АПК свыше 1 млрд рублей <...> Все основные меры господдержки сохраним и в следующем году. Объем их финансирования будет увеличен до 1,2 млрд рублей. Также окажем нашим сельхозпроизводителям всю необходимую помощь в сбыте производимой продукции - от присутствия на областных и районных ярмарках до предоставления в льготную аренду помещений в муниципалитетах для открытия магазинов", - написал глава региона.

Анохин добавил, что в 2023 году в Смоленской области ввели в сельхозоборот более 13 тыс. га ранее неиспользуемых земель, запустили новый федеральный проект по развитию овощеводства и картофелеводства, на что региону выделили более 37 млн рублей.

"Сельское хозяйство имеет большое значение для нашего региона. В первую очередь, это рабочие места и продовольственная безопасность Смоленщины. Несмотря на непростую ситуацию, наши аграрии достойно справились со всеми поставленными задачами. Стратегический ориентир для дальнейшей работы определен нашим президентом - сохранив деловую активность в агропромышленной сфере, выйти на опережающие темпы ее роста. Задача сложная, но выполнимая", - написал губернатор Смоленской области.