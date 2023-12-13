В Саудовской Аравии заявили, что решения COP28 не повлияют на энергетическую политику

Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд отметил, что призыв к переходу от ископаемого топлива, который содержится в документе, соответствует позиции страны

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Решения, зафиксированные в итоговом документе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, не повлияют на энергетическую политику Саудовской Аравии. Об этом заявил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

"В тексте [итогового документа] предложены альтернативные варианты [климатических действий]. Поэтому я думаю, что эти формулировки не повлияют на наш экспорт, не повлияют на нашу способность продавать нефть", - сказал министр в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, призыв к переходу от ископаемого топлива, который содержится в документе, соответствует позиции Саудовской Аравии, поскольку такая формулировка не накладывает ограничений на добычу, использование или экспорт углеводородов. Он также отметил, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК не считают отказ от ископаемого топлива единственным необходимым условием для сокращения выбросов парниковых газов и достижения целей Парижского соглашения.

В среду Конференция сторон - руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата - приняла документ о результатах первого глобального подведения итогов, который посвящен анализу прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ не содержит положения о поэтапном отказе от ископаемого топлива, за которое выступали большинство стран. Вместо этого в ключевой раздел соглашения, где перечислены меры по сокращению выбросов, вошли пункты, призывающие к "переходу от ископаемого топлива в энергетических системах".