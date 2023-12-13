Аркадий Волож добивается отмены санкций в суде ЕС

По утверждению адвоката Воложа, бизнесмен в настоящее время не замешан "в экономических секторах России"

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Сооснователь компании "Яндекс" Аркадий Волож добивается отмены санкций в суде Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По утверждению адвоката Воложа, бизнесмен в настоящее время не замешан "в экономических секторах России".

В августе британская газета Financial Times сообщила, что Волож направил властям Евросоюза официальный запрос об исключении из санкционных списков.

Волож покинул пост гендиректора "Яндекса" и руководящие должности в международных дочерних структурах группы в июне 2022 года после включения в санкционный список Евросоюза. В конце декабря того же года он попрощался с сотрудниками. В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что Волож не останется в "Яндексе" даже на позиции внешнего консультанта.