Руководство ФРС США не исключило возможность дальнейшего повышения ставки

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что участники комитета не обозначили дополнительные повышения ставки

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Члены руководящего комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка, не исключают возможности дальнейшего повышения процентной ставки и изучают вопрос, достаточно ли высок нынешний показатель. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора).

"Участники комитета не обозначили дополнительные повышения ставки, которые мы считаем вероятными. <...> Но они также не стали исключать возможность дальнейших повышений. Это действительно то, о чем мы думали", - сказал Пауэлл.