Песков: ни одна страна не справлялась с таким санкционным ударом, который нанесли РФ

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что страна даже смогла перейти в траекторию роста

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Ни одна страна не выдерживала такой санкционный удар, который был нанесен России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нужно напомнить, что ни одно государство мира за свою историю не справлялось с таким санкционным ударом, как тот, который был нанесен нам. И мы не только выстояли, мы умудрились, начиная с этого года, перейти в траекторию роста", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это ли не эффективность государства? Во многом да", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что государство должно быть амбициозным и всегда ставить задачи, которые еще не реализованы, такой является Россия. Он добавил, что перед РФ стоит еще много задач, но главное, что все готовы их и дальше выполнять.