В Калининграде центр "Мой бизнес" увеличил поддержку предпринимателей в 2,5 раза

Ожидается, что к концу 2023 года выдадут около 8 млрд рублей займами

ТАСС, 13 декабря. /ТАСС/. Центр "Мой Бизнес" в Калининграде в 2023 году в 2,5 раза увеличил объемы финансовой поддержки предпринимателей. Было выдано около 100 новых займов, а размер финансовой поддержки по итогам года составит около 8 млрд рублей, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"Центр "Мой Бизнес" значительно увеличил объемы финансовой поддержки предпринимателей. За 2023 год было выдано порядка 100 новых займов по линии Фонда развития промышленности. Такого количества займов не было в истории центра "Мой Бизнес" еще никогда. Еще более масштабным выглядит размер финансовой поддержки - она составит по итогам года около 8 млрд рублей. Для примера - за 2022 год было выдано 80 займов на сумму около 3,2 млрд, разница по сумме в 1,5 раза", - отметили в пресс-службе.

Гарантийный фонд в этом году выдал поручительства на общую сумму более 1 млрд рублей при плане в 450 млн. Также благодаря финансовой поддержки удается сохранить и создать новые рабочие места. "За последние три года нам только в рамках программы льготного микрофинансирования удалось создать 2 710 мест и позволило сохранить более 900 рабочих мест", - отметили в пресс-службе центра.