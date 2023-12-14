Эксперты назвали самые популярные авианаправления в 2023 году

Согласно исследованию сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", в топ-3 вошли полеты из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург и Калининград

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Полеты из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург и Калининград стали наиболее популярными авианаправлениями в 2023 году. Об этом говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

"Чаще всего в 2023 году путешественники, оформившие билет через tutu, летали между Москвой и Сочи. Доля этого направления составила 5,7%. Далее по популярности следуют направления Москва - Санкт-Петербург (доля - 5,2%) и Москва - Калининград (доля - 3,1%)", - отмечается в исследовании.

В топ-5 направлений также входят рейсы из Москвы: на четвертом месте полеты из столицы в Минеральные Воды, на пятом - в Екатеринбург. В топ-20 вошли в основном рейсы из Москвы, из региональных рейсов особой популярностью пользуются рейсы Петербург - Сочи (шестое место) и Петербург - Калининград (12-е место).

Полеты за рубеж

Что касается зарубежных рейсов, то здесь основной спрос пришелся на страны ближнего зарубежья.

"В прошлом году на них приходилось 11,4% от общего числа оформленных авиабилетов, в 2023 году эта доля выросла до 12,2%. На страны Европы пришлось 0,5% от оформленных билетов (как и годом ранее), а доля дальнего зарубежья выросла с 2% до 2,9%", - отмечается в исследовании.

В топ-5 наиболее популярных маршрутов вошли рейсы в Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан и Армению. Турция стала шестым по популярности направлением, ОАЭ - девятым, в Грузия - 10-ым.

При этом средний чек на полеты туда-обратно в страны ближнего зарубежья составил в 2023 году почти 27 тыс. рублей (+4% к прошлому году), в страны дальнего зарубежья - почти 50 тыс. рублей (минус 2%), в Европу - 74 тыс. рублей (+16%).