Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2023 году составит 3,5%

В 2024-м экономику страны также ожидают положительные тренды, отметил глава Минфина

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает рост ВВП в 3,5% в этом году, а также "положительные тренды в следующем". Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов в интервью "Известиям".

"Прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. И можно сказать, [что] мы выбрали правильный путь. Мы поддержали людей и главные отрасли экономики, которые обеспечивали занятость граждан и технологическую независимость страны. Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем - также положительные тренды", - сказал Силуанов.

Около 4 трлн рублей из Фонда национального благосостояния предусмотрено на инвестирование в инфраструктурные и технологические проекты, также отметил глава Минфина. Он добавил, что продолжится выдача регионам инфраструктурных бюджетных кредитов на поддержку экономики.

"От роста экономики зависит благосостояние граждан. Несмотря на все ограничения, поддержка экономики - важнейшая часть бюджета", - заключил министр.

В конце ноября Силуанов не исключил, что ВВП РФ в 2023 году вырастет более чем на 3%. По его словам, Россия проводит ответственную экономическую политику.