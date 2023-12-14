Минфин назвал "бюджетом победы" финансовый план на 2024-2026 годы

Расходы на экономику составляют порядка 10-11% от всего объема трат бюджета, отметил глава ведомства Антон Силуанов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ на 2024-2026 годы является "бюджетом победы", сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью "Известиям".

"Расходы на экономику составляют порядка 10-11% от всего объема трат бюджета, и они достаточно стабильны. Действительно, в нынешних условиях основная задача - финансово обеспечить цели специальной военной операции. Мы с парламентом охарактеризовали финансовый план на трехлетку бюджетом победы", - сказал Силуанов.

В прошлом году глава Минфина назвал бюджет на предстоящую трехлетку непростым. Тем не менее, как тогда отметил министр, ведомство надеется на его выход на траекторию бюджетного правила к 2025 году.