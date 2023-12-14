Силуанов сообщил о снижении налоговой задолженности компаний РФ по итогам трех кварталов

Этот показатель составил 2,1 трлн рублей, отметил глава Минфина

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Налоговые долги российских компаний по итогам трех кварталов 2023 года снизились, оказавшись на уровне до начала СВО - 2,1 трлн рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью "Известиям".

"Компании столкнулись с санкциями и ограничениями - это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов. Но, по последним данным, по итогам трех кварталов этого года величина задолженности снизилась и достигла уровня до начала СВО - 2,1 трлн рублей", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, изменилась ли ситуация с задолженностью компаний в этом году.

Летом 2023 года пресс-служба Федеральной налоговой службы России (ФНС) сообщала ТАСС, что рост задолженности компаний по уплате налогов до 2,5 трлн рублей в 2022 году представлял собой временное явление, которое было связано со сложной экономической ситуацией из-за санкций, с поддержкой бизнеса. ФНС отметила, что на росте долга сказалась сложная экономическая ситуация 2022 года, вызванная для многих санкционными мерами, а также необходимостью быстро перестраивать свои бизнес-процессы. На работу бизнеса повлияли и котировки курса рубля, задержка оплаты по контрактам. Было отмечено снижение платежной дисциплины, пояснили тогда в ФНС.