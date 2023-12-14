Биржевой индекс Dow Jones впервые превысил 37 тыс. пунктов

Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 января 2022 года, когда на момент закрытия торговой сессии индекс составлял 36 799,65 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Индустриальный индекс Dow Jones впервые в истории Нью-Йоркской фондовой биржи превысил отметку в 37 тыс. пунктов на фоне улучшения прогнозов по инфляции в США, свидетельствуют данные торговой площадки.

На момент закрытия торгов в среду Dow Jones вырос на 512,30 пункта (1,40%), до 37 090,24 пункта, при этом в ходе торговой сессии этот показатель достигал 37 094,85 пункта. Индекс S&P 500 набрал 63,39 пункта (1,37%), поднявшись до уровня 4 707,09 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 200,57 пункта (1,38%), до 14 733,96 пункта.

Предыдущий рекорд Dow Jones был зафиксирован 4 января 2022 года, когда на момент закрытия торговой сессии индекс составлял 36 799,65 пункта. После этого к сентябрю прошлого года промышленный индекс сократился на 22%, после чего вновь перешел к росту.

13 декабря Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка улучшила прогноз по инфляции в США в 2023 году до 2,8% с 3,3%, в 2024 году - до 2,4% с 2,5%, в 2025 году - до 2,1% с 2,2%. Инфляция в стране, согласно оценкам финрегулятора, придет к целевым 2% в 2026 году. Помимо этого, регулятор сохранил базовую ставку на уровне 5,25-5,5%.

"ФРС заранее сделала праздничный [рождественский] подарок тем, что наконец-то впервые дала позитивный комментарий относительно инфляции. Создается впечатление, что ФРС движется в сторону рынка, а не рынок в сторону ФРС", - приводит агентство Bloomberg слова главы консалтинговой компании Bolvin Wealth Group Джины Болвин, которая предположила, что котировки на бирже продолжат расти и дальше.