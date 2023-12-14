"Известия": ЦБ РФ выявил 2 176 финансовых пирамид в 2023 году

Банк России связал это с тем, что у граждан вырос интерес к поиску дополнительных доходов, пишет газета

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Центробанк РФ за девять месяцев этого года выявил 2 176 финансовых пирамид. Это почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2022 года, когда их число составило 1 481, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ЦБ РФ.

В ЦБ рассказали "Известиям", что рост числа финансовых пирамид связан с ростом интереса россиян к инвестициям и поиску дополнительных доходов.

Как поясняет издание, более половины в общем числе нелегальных компаний и мошеннических схем составила доля финансовых пирамид, остальную часть - нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг, операторы инвестплатформ и лжестраховщики. Отмечается, что большую долю выявленных пирамид составляют небольшие анонимные псевдоинвестиционные проекты, информация о которых распространяется через социальные сети.

В пресс-службе ЦБ изданию уточнили, что не все выявленные пирамиды внесены в список компаний с признаками нелегальной деятельности, который ведет регулятор. Отмечается, что по закону о персональных данных туда нельзя включать сведения о физических лицах, но в правоохранительные органы и кредитные организации такая информация передается.

Как отметили "Известиям" в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров, выявленное число финансовых пирамид является абсолютным историческим рекордом. Там отметили, что нынешнюю ситуацию может помочь решить новая стратегия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, которая начнет действовать с января 2024 года.

Федеральный фонд по защите вкладчиков также назвал наиболее популярные схемы финансовых пирамид, среди которых пирамиды-секты, криптотрейдинг с "супердоходными" предложениями вложиться в криптовалюту, псевдоконсалтинг, пирамиды-работодатели, а также псевдокомпьютерные игры с выводом денежных средств.