В Торгово-промышленной палате ФРГ предупредили о росте цен на электроэнергию на 10-20%

Такой прогноз посылает неверный сигнал компаниям, которые хотят перевести свое производство или автопарк с ископаемого топлива на электричество, отметил глава ведомства Петер Адриан

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK) Петер Адриан предупредил о резком повышении цен на электроэнергию для экономики на фоне соглашения по федеральному бюджету на 2024 год, которого в среду достигли лидеры правящей в ФРГ коалиции "Светофор".

"Мы просчитали различные варианты развития событий и пришли к тому, что счета за электроэнергию будут увеличены на 10-20%", - сказал Адриан газете Rheinische Post. "Это не просто дополнительный тормоз для экономики в самый неподходящий момент", - добавил он. "Это также посылает неверный сигнал многим компаниям, которые хотят перевести свое производство или автопарк с ископаемого топлива на электроэнергию, особенно потому, что одновременно стоимость дизельного топлива и керосина также увеличивается", - подчеркнул президент DIHK.

Вместе с тем он приветствовал тот факт, что правительство ФРГ может представить решение по бюджету на 2024 год. "В противном случае наша репутация как экономического и инвестиционного центра пострадала бы на международном уровне", - утверждал Адриан. "Однако многие моменты способствуют увеличению затрат для компаний в Германии", - подытожил он.

В среду после длительных переговоров правительство Германии наконец согласовало бюджет на 2024 год. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер, глава Минэкономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер обсуждали, как можно закрыть дыру в €17 млрд. Речь, среди прочего, шла о том, как сделать возможными инвестиции в защиту климата и модернизацию экономики.