В Бурятии открылось первое хозяйство по разведению осетра

УЛАН-УДЭ, 14 декабря. /ТАСС/. Первое в Бурятии хозяйство по разведению осетра открыто в Иволгинском районе республики. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Это хозяйство с установкой замкнутого водоснабжения. Мощность - 5 тонн продукции в год. Разведение осетра на продажу - не только новое дело для Бурятии, но и важный шаг в развитии рыбоводства в регионе", - отметили в министерстве.

Выращиванием осетра занимается предприниматель Валентин Прохоренков. Он построил специальный ангар, закупил оборудование, мальков осетра приобрел в Кемерове - рыбы уже достигли веса в 2-2,5 кг и готовы для реализации. "У предпринимателя есть договоренности с сетью магазинов "Титан", кроме того, он планирует выйти на рестораны Бурятии", - сообщили в министерстве, добавив, что стоимость продукции за 1 кг составит 1,3 тыс. рублей.

На следующий год предприниматель планирует воспользоваться субсидией на возмещение затрат на корма и оборудование, с помощью которой можно компенсировать 90% затрат на приобретение рыбопосадочного материала, 50% - на корма и 30% - на оборудование.

Вылов осетра в Бурятии запрещен, это байкальский эндемик, он занесен в Красную книгу. В республике ведется работа по искусственному воспроизводству байкальского осетра. Ежегодно на Селенгинском экспериментальном рыбзаводе выращивают и выпускают в озеро от 600 тыс. до 1 млн мальков редкой рыбы.