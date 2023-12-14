Новые власти Аргентины обсуждают с МВФ изменение программы урегулирования долга

Министр экономики страны Луис Капуто заявил при этом, что Буэнос-Айрес гарантировано переведет очередной платеж Международному валютному фонду 21 декабря

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины обсуждает с Международным валютным фондом (МВФ) корректировку условий соглашения об урегулировании задолженности, но обязуется своевременно производить выплаты. Об этом сообщил министр экономики страны Луис Капуто.

"Мы в процессе изменения соглашения, которое уже не выполнялось, потому что практически все цели [программы] не были достигнуты", - сказал он в интервью телеканалу TN.

В то же время Капуто заявил, что Аргентина гарантировано переведет очередной платеж МВФ 21 декабря.

В конце января прошлого года на тот момент президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о достижении соглашения с МВФ о рефинансировании задолженности в размере $44 млрд. Кредит был выдан стране по просьбе Маурисио Макри, который в мае 2018 года, будучи главой государства, обратился к МВФ за помощью на фоне резкого падения курса национальной валюты. Правительство Фернандеса называло этот долг преступным и несоразмерным возможностям страны.

10 декабря в должность президента Аргентины вступил Хавьер Милей. В своей первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на доллар.