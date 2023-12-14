На западе Казахстана построят комплекс по производству азотосодержащего удобрения

Это позволит наладить выпуск новой для республики продукции - карбамида, подчеркнул казахстанский премьер-министр Алихан Смаилов

АСТАНА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана в сотрудничестве с испанской Tecnicas Reunidas намерены построить в городе Актау на западе страны аммиачно-карбамидный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам встречи в Астане премьер-министра Алихана Смаилова и исполнительного председателя компании Хуана Лиадо.

"Мы приветствуем сотрудничество компании Tecnicas Reunidas с "Казазотом" и "Казмунайгазом" в рамках разработки проектной документации нового аммиачно-карбамидного комплекса в Актау, а также производства полиэтилена в Атырауской области", - сказал глава кабинета министров.

Он отметил, что строительство аммиачно-карбамидного комплекса позволит наладить выпуск новой для Казахстана продукции - карбамида. "Это уникальное азотосодержащее удобрение, подходящее практически для любого грунта", - пояснили в пресс-службе.

Там также обратили внимание, что строительство масштабного комплекса по производству полиэтилена внесет существенный вклад в дальнейшую диверсификацию казахстанской экономики. "Для нас важна успешная реализация таких проектов с высокой добавленной стоимостью. Со своей стороны правительство готово предоставить необходимую поддержку для реализации инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики", - подчеркнул Смаилов.

Tecnicas Reunidas специализируется на проектировании и реализации промышленных проектов. В 2020 году компания открыла офис в Астане. В 2002-2004 годах испанская фирма уже привлекалась к инженерным работам в нефтегазовой отрасли Казахстана.