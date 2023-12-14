В Приамурье открыли первый в регионе таможенный склад

Он расположился около моста Благовещенск - Хэйхэ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Первый в Амурской области таможенный склад открыли рядом с международным автомобильным мостом Благовещенск (Россия) - Хэйхэ (КНР) на площадке таможенно-логистического терминала (ТЛТ) "Каникурган". Об этом сообщили в областном правительстве.

"Первый в Амурской области таможенный склад открыли возле моста Благовещенск - Хэйхэ", - говорится в сообщении.

Таможенная зона позволит хранить грузы без уплаты таможенных платежей до трех лет. На территории более 10 тыс. кв. м одновременно смогут находиться до 200 транспортных средств.

"По просьбе амурского бизнеса открываем таможенный склад на второй площадке. Это зона таможенной процедуры, которая позволит нашим импортерам и экспортерам ввозить и оставлять грузы, выпуская их по мере необходимости. Например, если необходимо привезти большую партию дорогостоящей техники (комбайны, самосвалы, погрузчики). Зачастую у компаний не всегда есть средства, чтобы оплатить сразу все таможенные пошлины на такие товары. До этого в регионе срок нахождения таких грузов в таможенной зоне был ограничен двумя месяцами. А новая режимная зона позволяет уменьшить финансовую нагрузку, выпуская груз по мере необходимости", - приводятся в сообщении слова гендиректора ТЛТ "Каникурган" Леонида Третьякова.

В ближайшее время в предмостовой зоне появится новая инфраструктура. К запуску готовят два перегрузочных комплекса, холодный и сухие склады, мультитемпературный склад класса А, который сможет поддерживать температуру от 2 до 8 градусов.