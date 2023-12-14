Бюджет Владивостока в 2024 году составит 24,8 млрд рублей

Большую часть денег направят на социально-культурную сферу

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Бюджет Владивостока составит 24,8 млрд рублей в 2024 году, что сопоставимо с бюджетом текущего года, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Бюджет города в следующем году [по доходам] составит 24,89 млрд рублей. Преимущественная часть средств муниципалитета, а именно 15,7 млрд рублей, в следующем году направят на социально-культурную сферу", - подчеркнули в администрации города.

Расходы бюджета 2024 года составят 24,44 млрд рублей. Таким образом ожидается профицит в 450 млн рублей. В 2023 году бюджет города составил 28,2 млрд рублей по доходам и 28,8 млрд рублей по расходам.

По информации мэрии, в частности на содержание образовательных учреждений города в 2024 году выделено более 11 млрд рублей, а еще 590 млн рублей - на безопасность в школах и детских садах. 1,5 млрд рублей направят на содержание и ремонт дорог, 991 млн - на общественный транспорт, 770 млн - на капитальный ремонт жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилья. 1,1 млрд рублей направят на благоустройство территорий.