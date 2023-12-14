Казахстан готовится подписать соглашение с Россией о строительстве в республике трех ТЭЦ

Уполномоченной организацией, ответственной за реализацию проектов, от казахстанской стороны является АО "Самрук-энерго", от российской - ООО "Интер РАО - экспорт"

АСТАНА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Казахстана планирует подписать соглашение с российской стороной о строительстве угольных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Соответствующий проект постановления кабинета министров республики опубликован на портале "Открытые нормативно-правовые акты".

Ранее министерства энергетики Казахстана и России подписали меморандум о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах Казахстана.

"Правительство Республики Казахстан постановляет одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске на территории Республики Казахстан", - говорится в тексте проекта постановления, публичное обсуждение которого продлится до 28 декабря.

Согласно документу, от казахстанской стороны подписать соглашение уполномочен министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Постановление будет введено в действие со дня подписания. "Соглашение направлено на сохранение энергетической безопасности, надежного электроснабжения экономики и населения страны. Принятие проекта [постановления] позволит урегулировать порядок оплаты сверхдопустимых отклонений и условий покупки импортной электрической энергии для покрытия дисбаланса энергосистемы Республики Казахстан", - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления кабмина.

Уполномоченной организацией, ответственной за реализацию проектов, от казахстанской стороны является АО "Самрук-энерго", от российской - ООО "Интер РАО - экспорт", входящее в группу компаний "Интер РАО".