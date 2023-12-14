Ростех создаст российскую цифровую платформу для промышленного проектирования

Сначала система будет внедрена на девяти заводах концерна "Техмаш", а в дальнейшем и на других предприятиях Ростеха

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) создает российскую цифровую платформу для промышленного проектирования, говорится в сообщении госкорпорации. Завершить разработку планируется в 2025 году.

"На сегодняшний день завершен второй этап работ по проекту. Определена архитектура платформы для предприятий "Техмаша" и создана единая модель данных платформы конструкторской и технологической подготовки производства. Она позволит проводить в том числе и виртуальные испытания перспективных изделий, а также подготавливать запуск производства. Кроме того, получены лицензии на комплекс отечественного ПО", - отмечается в сообщении.

По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева, сначала система будет внедрена на девяти заводах концерна "Техмаш", а в дальнейшем и на других предприятиях Ростеха.

"Создание отечественных решений для проектирования и подготовки производства, в том числе с применением цифровых двойников, - вопрос технологического суверенитета нашей страны. Благодаря отраслевому промышленному ПО предприятия Ростеха ускорят разработку и постановку на производство современной продукции", - цитирует пресс-служба слова Оздоева.

Проект финансируется, в частности, за счет средств господдержки. В конце прошлого года "Техмаш" получил 355 млн рублей в виде гранта Российского фонда развития информационных технологий на разработку конструкторско-технологической подготовки производства на базе российского ПО. Всего в реализацию проекта инвестировано 865 млн рублей.