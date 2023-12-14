Во Владивостоке выполнят 24 мероприятия по мастер-плану на 4,3 млрд рублей от государства

По словам мэра Константина Шестакова, пять из них - строительство новых дорог и развязок

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Владивостока отобрали 24 мероприятия, которые будут реализованы в первую очередь в рамках мастер-плана города на казначейские кредиты в 4,3 млрд рублей. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Константин Шестаков по итогам доклада в думе Владивостока.

"Также затронул тему реализации мастер-плана Владивостока. Распределение лимитов специального казначейского кредита (4,3 млрд рублей) для города Владивостока позволило отобрать 24 мероприятия", - написал мэр.

По его словам, пять из отобранных мероприятий - это строительство новых дорог и развязок. Также планируется закупка 16 троллейбусов. В сфере коммунальной инфраструктуры запланировано 12 мероприятий, в том числе ремонт сетей и электросетевого хозяйства.

Решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока было принято президентом РФ Владимиром Путиным. По его поручению ведется разработка мастер-планов для 25 из 66 городов Дальневосточного федерального округа. В список вошли все столицы дальневосточных субъектов, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек.