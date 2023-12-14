ЕАБР планирует инвестировать $2,3 млрд в 30 проектов стран-участниц в 2024 году

Председатель правления банка Николай Подгузов отметил, что план является "напряженным, который мы уже сейчас себе, спланировав бюджет, понимаем, что в состоянии выполнить"

АЛМА-АТА, 14 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует профинансировать в 2024 году не менее 30 проектов в странах-участницах на сумму около $2,3 млрд. Об этом сообщил журналистам председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

"В 2024 году у нас еще более амбициозные планы и согласно нашей стратегии мы планируем инвестировать в экономики наших стран-участниц около $2,3 млрд, текущий инвестиционный портфель должен достигнуть $6 млрд, и мы рассчитываем профинансировать не менее 30 проектов", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что план является "напряженным, который мы уже сейчас себе, спланировав бюджет, понимаем, что в состоянии выполнить".

Таким образом, в 2024 году, по словам Подгузова, банк планирует нарастить объем инвестиций по сравнению с 2023 годом. "В 2023 году годовой объем инвестиций банка превысит $1,7 млрд", - добавил он.

ЕАБР является международной финансовой организацией, которая осуществляет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.