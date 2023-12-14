В АТОР сообщили о росте стоимости путевок в Турцию на лето 2024 года на 5-7%

Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе сообщила, что по другим зарубежным направлениям стоимость путевок будет во многом зависеть от курса рубля и экономической ситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Путевки на отдых в Турции в рамках раннего бронирования на летний сезон 2024 года продаются на 5-7% дороже, чем во время аналогичных акций прошлого года, когда продавались путевки на лето 2023 года. Такие данные привела ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Есть акции раннего бронирования, они уже объявлены на следующее лето, и они пока чуть дороже, чем были аналогичные акции в прошлом году. Чуть дороже - это где-то плюс 5-7%, совершенно незначительные, незаметные для туристов, особенно учитывая, что рубль сейчас укрепился", - рассказала Ломидзе на международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!".

Отвечая на вопрос о том, на сколько в целом вырастут цены на турпоездки в Турцию в 2024 году, эксперт отметила, что сейчас с точностью прогнозировать сложно из-за нескольких факторов. "По оптимистичном прогнозу, сопоставимо будет с прошлым годом. По пессимистичному - возможно подорожание. Будет зависеть от курса рубля, от конъюнктуры спроса и от экономической ситуации в самой стране", - пояснила она.

По другим зарубежным направлениям стоимость путевок также будет во многом зависеть от курса рубля и экономической ситуации, вместе с тем по нескольким стран ожидается стабильная динамика. "В плане динамики цен ОАЭ более стабильны, Таиланд более стабилен, чем, например, Турция. Египет чуть более стабилен. Поэтому там будет традиционное ежегодное сезонное повышение цен в пределах 5-7%", - сказала Ломидзе, добавив, что условием для такого прогноза является отсутствие кризисных явлений в экономике, которые могут привести к ограничению покупательной способности туристов.

"Объективных причин для роста цен, кроме инфляции и курса, по подавляющему большинству зарубежных направлений, за исключением Турции, мы сейчас не видим", - считает исполнительный директор АТОР.

Говоря о том, насколько выросли цены по зарубежным направлениям отдыха по итогам 2023 года, Ломидзе отметила, что путевки в Турцию подорожали в сравнении с прошлым годом на 20-30%, при этом в Таиланд и ОАЭ в среднем остались на прежнем уровне. "Египет подорожал где-то процентов на 10. То есть самое большое подорожание было в Турции на зарубежных направлениях", - подытожила она.