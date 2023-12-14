В Индии заявили о заинтересованности предпринимателей в участии в ПМЭФ-2024

Директор форума Алексей Вальков отметил, что индийская делегация может стать самой многочисленной в 2024 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 декабря. /ТАСС/. Индийские предприниматели заинтересованы в развитии сотрудничества с российскими партнерами и проявляют большой интерес к предстоящему в 2024 году Петербургскому международному экономическому форуму. Об этом заявил президент Всеиндийской ассоциации промышленности Виджай Калантри, выступая на презентации форума, которая прошла в Мумбаи.

"Этот интерес понятен. Уже сейчас торговый оборот между нашими странами превысил показатели, которые были запланированы на 2025 год. И мы должны обратить внимание на возможности, которые дает сотрудничество с Россией именно сейчас, когда для индийских бизнесменов на российском рынке открылись новые ниши", - указал Калантри.

Мероприятие прошло при организационной поддержке генконсульства РФ в Мумбаи и представительства Россотрудничества. Как сообщила корреспонденту ТАСС директор Русского дома в Мумбаи Елена Ремизова, на встрече собрались более 100 индийских бизнесменов. "Это были известные представители местного бизнеса. Кроме того, гостями мероприятия стали представители крупных бизнес-объединений Индии, дипломаты, журналисты. С приветственным словом к аудитории обратился генеральный консул РФ в Мумбаи Алексей Суровцев", - рассказала она.

В своем выступлении директор ПМЭФ Алексей Вальков отметил, что индийская делегация может стать самой многочисленной на форуме 2024 года. "Индийская делегация была третьей по численности в 2023 году, что говорит о большом интересе индийского бизнеса к России. Мы надеемся, что в следующем году наибольшее количество участников приедет в Санкт-Петербург именно из Индии", - указал он.

Как рассказала Ремизова, речь на встрече шла и о новых путях развития двустороннего сотрудничества, например в сфере кинематографа, поскольку Мумбаи остается киностолицей Индии. "Индия - крупнейшая киноиндустрия в мире, тут ежегодно выходит до 2 тыс. картин, которые демонстрируются на 6 тыс. экранов по всей стране. Можно отметить, что интерес к новым локациям для съемки в России и Индии, к совместному производству кинолент сейчас очень высок", - добавила она.