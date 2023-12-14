В Калуге автозавод АМО запустил производство грузовиков на бывшем заводе Volvo

В правительстве региона уточнили, что в 2024 году на автозаводе планируют выпустить 2 тыс. отечественных грузовиков линейки Next

КАЛУГА, 14 декабря. /ТАСС/. Производство грузовых автомобилей на бывшем заводе Volvo в Калуге запущено, в 2024 году Калужское машиностроительное предприятие АО "АМО", входящее в группу компаний "Промышленные инвестиции", планирует выпустить 2 тыс. отечественных грузовиков линейки Next, передает корреспондент ТАСС с церемонии перезапуска завода.

"Коллектив предприятия показал себя с наилучшей стороны, руководство ГК "Промышленные инвестиции" не отступило от запланированных сроков, несмотря на непростую ситуацию. И сегодня предприятие готово выйти на полные мощности, включая в работу весь производственный цикл. Как мы и рассчитывали - 2023 год стал переломным в перезапуске автопроизводителей региона", - сказал в ходе церемонии губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В правительстве региона уточнили, что в 2024 году на автозаводе планируют выпустить 2 тыс. отечественных грузовиков линейки Next.

Ко дню открытия в сборке находится 18 единиц техники. Планируется до конца года запустить в производство 50 машин. В перспективе на 2024 год предприятие будет производить по 12 крупнотоннажных грузовиков повышенной проходимости в день.

В сентябре 2022 года стало известно, что Volvo Group рассматривал различные варианты сокращения бизнеса в России, в том числе его частичную продажу. Правительство Калужской области оказало поддержку в перезапуске предприятий, новым собственником завода стала группа компаний "Промышленные инвестиции". В октябре 2023 года губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о смене собственника и о планах выпустить первые грузовики в 2023 году.