Турция намерена обязать Google платить роялти авторам новостного контента

Глава парламентской комиссии по цифровым медиа Хюсейин Яйман отметил, что планируется обновить действующий закон об интеллектуальных и художественных произведениях, включив в него новостные произведения

АНКАРА, 14 декабря. /ТАСС/. Турецкие законодатели намерены провести переговоры с компанией Google, чтобы обязать ее выплачивать роялти местным авторам цифрового контента в рамках находящегося в разработке соответствующего закона. Об этом сообщил в эфире телеканала A haber глава парламентской комиссии по цифровым медиа Хюсейин Яйман.

"По окончании работы над бюджетом (после 24 декабря - прим. ТАСС) мы пригласим Google на переговоры. Во многих странах, в том числе в Германии, Франции, Испании, Канаде, Австралии, Google согласилась на выплаты авторам. Соответствующая законодательная работа идет и у нас. Мы хотим, чтобы так же было и в Турции", - сказал он. Яйман пояснил, что планы обсудить законопроект с компаниями были еще в начале года, но из-за февральского землетрясения их пришлось отложить.

Парламентарий сообщил, что планируется обновить действующий закон об интеллектуальных и художественных произведениях, включив в него новостные произведения. После этого начнет действовать система, по которой цифровые площадки, поисковики, агрегаторы, соцсети, будут заключать с производителями новостного контента соглашения, предусматривающего выплату роялти. В первую очередь турецкие законодатели намерены включить в эту систему Google как одного из крупнейших игроков цифрового рынка.

С началом действия обновленного закона цифровые платформы будут выплачивать роялти медиаорганизациям, если непосредственно в поисковиках или на иных ресурсах компаний пользователям будут представлены новостные продукты в полном или сокращенном виде. Для этого платформы будут обязаны заключать соглашения с производителями контента, газетами, агентствами и так далее. При отсутствии оформленного соглашения в случае использования чужого цифрового продукта предусмотрены штрафы и иные меры, например приостановка деятельности компании.

Помимо положений об отчислениях, в закон могут войти и более расширенные требования к компаниям, размещающим на своих площадках материалы авторов, следить за их содержанием на предмет его соответствия законодательству Турции.