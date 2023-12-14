В России продажи водки в январе - ноябре снизились на 0,9%

Они составили 68,3 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Розничные продажи водки в России в январе - ноябре 2023 года снизились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 68,3 млн дал, продажи коньяка выросли на 9,8% - до 12,1 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе - ноябре выросли на 4,1% - до 201,2 млн дал. Продажи спиртных напитков с крепостью выше 9% также выросли на 2,5% - до 103,7 млн дал, в том числе ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% - на 21,6%, до 12,3 млн дал. Продажи ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизились на 88,1% - до 190 тыс. дал.

По данным службы, розничные продажи слабоалкогольных напитков с января по ноябрь выросли на 16,3% - до 15,8 млн дал. Продажи ликерных вин выросли на 63,3% год к году - до 1 млн дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 31,3%, до 1,5 млн дал.

При этом продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизились на 81%, до 776 тыс. дал. Кроме того, продажи виноградных вин выросли на 5,7%, до 50,9 млн дал, игристых вин - на 9,6%, до 16,4 млн дал, плодовой алкогольной продукции - на 19,1%, до 11 млн дал.

В ноябре 2023 года продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,48 млн дал, спиртных напитков свыше 9% - на 2,3%, до 9,6 млн дал, коньяка - на 7,2%, до 1,2 млн дал. При этом продажи водки в ноябре снизились 1,8% и составили 6,2 млн дал.