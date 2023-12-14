ЕАБР готов выделить $230 млн на обновление аэропорта Душанбе и строительство Рогунской ГЭС

Заместитель председателя правления банка Денис Ильин сообщил, что банк также рассматривает участие еще в нескольких проектах

АЛМА-АТА, 14 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) готов профинансировать строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане в объеме $130 млн, а также выделить еще порядка $100 млн на модернизацию аэропорта Душанбе. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Денис Ильин на пресс-конференции в Алма-Ате, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы сейчас активно ведем переговоры с аэропортом Душанбе, авиакомпанией "Сомон Эйр" вместе с Ориенбанком по программе модернизации самолетного парка и строительства технической базы обслуживания самолетов, <…> это само по себе может дать порядка $100 млн, а в Рогунской ГЭС наше участие прогнозируется в размере $130 млн, если решение будет принято в 2024 году", - пояснил замглавы банка.

Он уточнил, что это два крупных проекта, серьезно превышающие заявленные суммы в "Страновой стратегии ЕАБР для Таджикистана до 2026 года". Кроме того, по его словам, банк рассматривает участие еще в нескольких проектах - по вторичной переработке отходов, по производству кирпича и других.

Рогунская ГЭС расположена в 110 км от Душанбе на реке Вахш и считается самой крупной в регионе. Ее строительство началось в 1976 году, но после распада СССР было законсервировано. Позже Таджикистан продолжил работы по строительству, из шести предусмотренных проектом агрегатов мощностью 600 МВт пока запущены два. В период с 2008 по 2021 год на реконструкцию, строительство и монтаж ГЭС из бюджета страны и других источников выделено почти $3 млрд. После ввода станции в эксплуатацию ее мощность составит 3,6 ГВт, а плотина высотой в 335 метров станет самой высокой в мире.