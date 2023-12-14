В России производство красной икры достигло максимума с 2010 года

Оно составило 22,288 тыс. тонн, следует из обзора аналитической группы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Производство икры лососевых рыб в России в январе - октябре 2023 года выросло почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,288 тыс. тонн, что является наивысшим показателем с 2010 года. Это следует из обзора аналитической группы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"За 10 месяцев 2023 года в России произведено 22 288,09 тонны икры лососевых рыб - наивысший показатель с 2010 года (самые ранние общедоступные данные Росстата). В сравнении с 10 месяцами 2022 года производство икры в этом году выросло почти в 2,6 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прошлый рекордный показатель был зафиксирован в 2021 году, когда с января по октябрь включительно было произведено 21,569 тыс. тонн красной икры - на 3% меньше, чем в этом году.

"Хорошая динамика производства красной икры в этом году связана с успешной лососевой путиной на Дальнем Востоке: наши рыбаки добыли около 609 тыс. тонн тихоокеанских лососей. По итогам года объем производства икры может превысить 25 тыс. тонн при ежегодном объеме ее потребления от 15 тыс. до 20 тыс. тонн в последние пять лет", - рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Он также отметил, что рост объемов производства икры привел к снижению оптовых цен на нее. Так, к началу декабря икра горбуши - самого массового вида лососевых - в Дальневосточном федеральном округе стоила от 3 450 рублей за 1 кг, а в Центральном федеральном округе были предложения и за 3 000 рублей за 1 кг. В среднем это более чем на 20% меньше, чем годом ранее, рассказал Зверев.