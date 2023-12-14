Россияне смогут оформлять заказы на препараты по рецепту при помощи биометрии

Внедрение такой технологии поможет маломобильным гражданам, считают в Центре биометрических технологий

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Онлайн-оформление рецептурных препаратов станет возможным при помощи биометрических данных покупателя, сообщили ТАСС в Центре биометрических технологий - операторе Единой биометрической системы.

"Применение государственной биометрической системы позволит оформлять онлайн-заказы на препараты без паспорта и достоверно устанавливать личность покупателя в момент доставки заказа", - констатировали в ЦБТ.

В ЦБТ назвали такой сервис обладающим высокой социальной значимостью в связи с тем, что он может помочь маломобильным гражданам и инвалидам. Гражданам не придется идти в аптеку и предъявлять там различные документы, что сэкономит им время и сбережет здоровье.

Подтверждение покупки по биометрии очно, в самих аптеках, пока не предусмотрено. "Однако нельзя исключать, что такая возможность появится в дальнейшем. В рамках ГИС ЕБС такой функционал может быть реализован", - считают в ЦБТ.