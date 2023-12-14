Более 25 тыс. кв. м земли изымут у владельцев под Магнитогорском для строительства дороги

В опубликованных документах отмечается, что стоимость имущества возместят

ЧЕЛЯБИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области изымут свыше 25 тыс. кв. м земли под Магнитогорском для строительства объездной дороги. Стоимость изымаемого имущества владельцам возместят, следует из документов, опубликованных областным правительством региона.

"Изъять у правообладателей <…> в целях размещения <…> объездной дороги вокруг города Магнитогорска земельные участки согласно приложению", - сказано в опубликованных документах.

Уточняется, что Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выступит от имени региона покупателем изымаемых земельных участков (общая площадь 25 тыс. 76 кв. м). Министерство имущества Челябинской области переведет участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта.