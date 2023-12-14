В Балашихе вложат более 1,3 млрд рублей в производство монтажных систем для сантехники

Ожидается, что предприятие начнет работу в 2025 году

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Компания "Тайм" планирует создать производство монтажных систем для сантехники в городском округе Балашиха. Инвестиции в проект составят около 1,3 млрд рублей, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Производственно-складской комплекс появится на участке площадью более 3 га. В проект компания инвестирует порядка 1,3 млрд рублей. Ожидается, что предприятие начнет работу уже в 2025 году, что позволит создать более 200 рабочих мест для жителей Подмосковья", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что инвестором выступает компания "Тайм". Производство монтажных систем для сантехники будет расположено в Балашихе - здесь компании предоставили участок в рамках программы "Земля за 1 рубль".

В пресс-службе напомнили, что по программе "Земля за 1 рубль" предприятия, налаживающие выпуск импортозамещающей продукции, могут взять в аренду земельный участок всего за рубль в год. Эти условия действуют в течение трех лет. В случае успешного запуска предприятия инвестор получает возможность выкупить участок "под заводом" всего за 15% от его кадастровой стоимости.