"Аэрофлот" открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2024 год

Они действуют на прямые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора" под кодом SU в экономическом классе обслуживания

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты по субсидируемым тарифам на 2024 год. Такие билеты доступны для всех жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) и для льготных категорий граждан, сообщила пресс-служба компании.

"Аэрофлот" с 14 декабря 2023 года открывает продажу билетов для жителей Дальнего Востока по субсидируемым государством тарифам на 2024 год. Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора" под кодом SU в экономическом классе обслуживания", - говорится в сообщении.

Такие билеты, в частности, доступны для россиян с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО, для граждан РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), а также для инвалидов I группы любого возраста и инвалидов с детства II и III группы, для сопровождающих инвалидов I группы или детей-инвалидов и еще для россиян с удостоверением многодетной семьи или иным документом, подтверждающим статус.

Для жителей ДФО тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" из Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска в Москву. Так, стоимость авиабилетов из этих городов в Москву для взрослого составит чуть более 10 тыс. рублей, а отдельно из Якутска в Москву - 9,2 тыс. рублей.

Льготные категорий граждан могут воспользоваться специальными тарифами на прямые рейсы группы "Аэрофлот" из тех же городов и Горно-Алтайска в Москву, из Хабаровска в Магадан, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Южно-Сахалинск, из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, а также из Красноярска в Благовещенск и из Санкт-Петербурга в Иркутск.