Минприроды заявило, что запасы газа в РФ более 20 лет держатся на одном уровне за счет ГРР

При нынешнем уровне добычи ее обеспеченность запасами газа составляет более 100 лет, заверили в ведомстве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Запасы газа в России более 20 лет держатся на одном уровне за счет работ по воспроизводству. Обеспеченность запасами газа при текущем уровне добычи составляет более 100 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды РФ.

Министерство отметило, что в 2000 году запасы газа в России составляли 63,8 трлн куб. м, а в 2022 году - 64,8 трлн куб. м.

"Это говорит о том, что за более чем двадцатилетний период запасы газа держатся на одном уровне. Обеспеченность добычи запасами газа - более 100 лет при текущем уровне добычи", - подчеркнули в Минприроды.

В министерстве добавили, что в стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года установлен прирост запасов газа в 50%, и этот показатель выполняется. "Запасы газа в России не сокращаются. Стабильно каждый год Минприроды обеспечивается полное воспроизводство по газу, прирост по газу почти в два раза - до 1,1 трлн куб. м при добыче в 673 млрд куб. м", - обратили внимание в министерстве.

При этом с 2016 года Минприроды ввело новую классификацию запасов и ресурсов нефти и газа. Так, согласно обновленным требованиям, запасы газа рассчитываются с учетом проектного документа на разработку месторождения и коэффициента извлечения газа. "До 2016 года на балансе числились извлекаемые запасы газа, равные геологическим, то есть коэффициент извлечения газа принимался равным 1. В реальности он составляет в среднем 0,8. Таким образом, в последние несколько лет на государственный баланс ставятся уточненные извлекаемые запасы газа", - пояснили в министерстве.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на доклад Минприроды сообщила, что разведанные запасы газа в России в 2022 году сократились на 1,4% по сравнению с 2021 годом и на 11,3% по сравнению с 2013 годом.