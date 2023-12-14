АТОР ожидает, что российский турпоток в Турцию по итогам 2023 года превысит 6 млн

В 2022 году страну посетили 5,2 млн российских путешественников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Туристический поток из России в Турцию по итогам этого года превысит 6 млн человек, что, по меньшей мере, на 15% больше, чем в 2022 году. Такую оценку высказала ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Более 6 млн туристов", - сказала Ломидзе, отвечая на соответствующий вопрос на международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!".

В 2022 году Турцию посетили 5,2 млн российских путешественников.

Ранее в АТОР со ссылкой на официальные данные турецкой статистики сообщали, что турпоток из России в Турцию по итогам 10 месяцев текущего года составил 5,8 млн поездок - на россиян приходится 21% всего иностранного турпотока в Турцию за этот период.