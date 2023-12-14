Дума одобрила в II чтении право ЦБ ограничивать сделки участников финансового рынка

Срок ограничения составит до шести месяцев

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении норму, согласно которой Банк России наделяется правом ограничивать на срок до шести месяцев операции отдельных участников финансового рынка либо запретить проведение определенных сделок всеми участниками. Норма была оформлена как поправка к законопроекту о порядке перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения.

Согласно поправке, в случае, если нарушения требований закона "Об организованных торгах" или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России либо сделки участников торгов или их клиентов создают угрозу стабильности финансового рынка РФ, Банк России вправе на срок до шести месяцев ограничить совершение отдельными участниками торгов действий (сделок, операций) либо запретить совершение всеми участниками торгов отдельных действий (сделок, операций).

Кроме того, ЦБ получит право в случае ситуации, которая может угрожать стабильности финансового рынка РФ, потребовать от центрального контрагента изменить порядок расчетов и исполнения требований, предъявляемых к определенному участнику клиринга по обеспечению исполнения своих обязательств. Это может включать требование участникам клиринга предоставить в клиринговое обеспечение дополнительное имущество либо заменить ранее внесенное обеспечение в определенные законодательством сроки.