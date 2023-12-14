Азиатский банк развития выделил Непалу $166 млн на улучшение инфраструктуры

Согласно заявлению банка, средства направили на строительство сейсмоустойчивых зданий, создание 150 км дождевой канализации, сооружение 100 км дорог и 45 км пешеходных дорожек вблизи культурных, исторических памятников, природных достопримечательностей

БАНГКОК, 14 декабря. /ТАСС/. Азиатский банк развития (АБР) объявил о выделении Непалу пакета финансовой помощи в $166 млн на улучшение инфраструктуры с целью снижения рисков природных катастроф. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Согласно заявлению АБР, средства направляются, в частности, на строительство сейсмоустойчивых зданий, создание 150 км дождевой канализации, сооружение 100 км дорог и 45 км пешеходных дорожек вблизи культурных, исторических памятников, природных достопримечательностей.

В начале ноября в Непале произошло сильное землетрясение. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4. Крупный материальный ущерб был причинен населению в горном районе Джаяркот и соседних с ним регионах. В результате удара стихии погибли не менее 157 человек, более 200 получили ранения.