Дума приняла закон, сокращающий сроки проведения государственной экологической экспертизы

Они уменьшатся до 42 дней

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о сокращении сроков проведения процедуры государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) с 2 месяцев до 42 дней. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Документ был внесен в Думу правительством РФ в августе этого года, принят в первом чтении в сентябре. Поправки вносятся в закон "Об экологической экспертизе". В частности, изменения позволят оптимизировать процедуры ГЭЭ за счет сокращения сроков ее проведения с 2 месяцев до 42 дней.

Уточняется, что документ исключает проведение повторной ГЭЭ в случае внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение ГЭЭ. Например, если вносимые изменения не повлекут возникновения и (или) увеличения уровня негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, появляется возможность внесения изменения в документацию в процессе проведения ГЭЭ с целью устранения замечаний экспертов. То есть параллельно можно будет проводить экологическую экспертизу и общественные обсуждения в отношении объекта ГЭЭ. При этом результаты общественных обсуждений должны быть представлены заказчиком не позднее чем за 20 рабочих дней до окончания ГЭЭ. Также гражданам разрешается использовать портал "Госуслуги" при проведении общественных обсуждений объекта ГЭЭ.

О государственной экологической экспертизе

Государственная экологическая экспертиза проводится для обеспечения экологической безопасности при принятии решений об осуществлении того или иного проекта. Кроме того, на основании положительного заключения ГЭЭ выдается разрешение на ведение намечаемой деятельности, в том числе на получение отдельных видов лицензий.

ГЭЭ организуется и проводится Росприроднадзором. Общественная экологическая экспертиза осуществляется по инициативе граждан и общественных организаций, а также запросу органов местного самоуправления общественными организациями, основным направлением деятельности которых является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы.