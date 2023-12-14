Депутаты Бурятии приняли бюджет на 2024 год с дефицитом в 5 млрд рублей

Почти 63% расходов будут направлены на социально-культурную сферу

УЛАН-УДЭ, 14 декабря. /ТАСС/. Парламентарии Республики Бурятия приняли во втором и окончательном чтении бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В следующем году дефицит составит 5 млрд рублей, сообщил на очередной сессии председатель комитета Народного хурала Бурятии по бюджету, налогам и финансам Александр Бардунаев.

"Доходы республиканского бюджета на 2024 год планируются в сумме 111,6 млрд рублей, расходы в сумме 116,6 млрд рублей и дефицит в размере 5 млрд рублей", - сказал Бардунаев.

По данным регионального Минфина, расходы республиканского бюджета будут традиционно направлены на повышение качества жизни жителей республики, полное обеспечение социальных обязательств, финансовое обеспечение государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, решение задач инвестиционного развития, расширение сети дорожной и инженерной инфраструктуры, развитие агропромышленного комплекса и малого среднего предпринимательства. "Бюджет сформирован в программной структуре расходов, предусмотрена реализация 25 государственных программ с объемом финансирования в 2024 году более 100 млрд рублей, - отметили в министерстве. - Бюджет сохраняет социальную направленность: почти 63% расходов бюджета приходится на социально-культурную сферу".

Объем капитальных вложений в 2024 году составит свыше 13 млрд рублей: бюджетные инвестиции будут направлены на реализацию 71 объекта. Планируется в том числе ввод в эксплуатацию четырех школ в селах Хоринск, Кижинга, Баянгол и в городе Улан-Удэ, двух детских садов на 200 мест в селах Петропавловка и Цагатуй, спортзала в Джидинском районе и плавательного бассейна в Гусиноозерске. "Кроме того, завершится реконструкция республиканского театра кукол "Ульгэр", Центра культурного развития в городе Бабушкине и Дома культуры в городе Кяхте, рядом с российско-монгольской границей", - добавили в министерстве.

Год назад парламентарии Бурятии приняли бюджет республики на 2023 год со следующими параметрами: 107,9 млрд рублей - доходная часть, 115,5 млрд рублей - расходная часть. Дефицит был заложен в объеме 7,6 млрд рублей.