Госдума приняла закон о продлении возможности господдержки компаний с офшорным участием

Такую меру продлили до 1 января 2025 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях норму, согласно которой возможность получения господдержки в исключительных случаях для компаний с офшорным участием будет продлена до 1 января 2025 года. Норма была оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта о прекращении действия Федеральной адресной инвестиционной программы и формированию вместо нее госпрограммы "Строительство". Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Ранее соответствующая норма была внесена в Госдуму председателем комитета нижней палаты парламента по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым ("Единая Россия") в качестве отдельного законопроекта.

Сейчас законодательством введен запрет на выдачу с 1 января 2023 года субсидий российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%. Под такой запрет попали, в том числе, системообразующие предприятия российской экономики, реализующие крупные долгосрочные инвестиционные проекты, например, в сферах производства минеральных удобрений, подвижного состава для железнодорожного и городского транспорта.

Принятые поправки в законодательство предоставляют возможность таким компаниям в исключительных случаях по решению правительства РФ получать меры государственной поддержки - субсидии и бюджетные инвестиции. Однако такие нормы действуют до 1 января 2024 года, поскольку предполагалось, что соответствующие компании будут исключены из структуры владения российских юридических лиц до этой даты.

"К настоящему времени стало очевидно, что процесс исключения вышеуказанных компаний из структуры владения российских юридических лиц не может быть завершен до конца 2023 года вследствие отказа профессиональных участников рынка, учрежденных в недружественных юрисдикциях, в предоставлении необходимых для реализации указанных планов юридических и бухгалтерских услуг", - говорилось в пояснительной записке к проекту Гутенева.

Кроме того, некоторые российские компании испытывают сложности с получением согласия на такие изменения от иностранных инвесторов, участвующих в совместных холдинговых компаниях. В связи с этим предусматривается продление действий полномочий правительства РФ по снятию запрета для компаний с офшорным участием получать меры господдержки до 1 января 2025 года. Как пояснил ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров, аналогичное предложение поступило также от РСПП.