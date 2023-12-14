Госдума продлила срок приведения учредительных документов юрлиц к законам РФ

Документ касается интеграции юрлиц из новых регионов в законодательное поле России

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, продлевающий срок приведения учредительных документов в соответствие с законодательством РФ - документ касается интеграции юрлиц из новых регионов в законодательное поле России. Документ был инициирован группой сенаторов.

При первом внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) юрлицами, находящимися на день принятия в РФ на территориях ДНР и ЛНР, такой срок продлевается до 31 декабря 2024 года, юрлицами, находящимися на день принятия в РФ на территориях Запорожской и Херсонской областей - до 30 июня 2025 года. Также предусматриваются особенности внесения сведений в ЕГРЮЛ такими юрлицами в случае, если их учредительные документы содержат указание на то, что они являются акционерными обществами, а также особенности признания акций таких юрлиц акциями российских эмитентов.

Как пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов ("Единая Россия"), процесс интеграции новых регионов в правовое поле России сложный и многогранный, многие процессы и решения тесно взаимосвязаны и могут быть реализованы только в комплексе. "Без приведения учредительных документов в соответствие с законодательством Российской Федерации указанные юридические лица в новых регионах утрачивают свой статус и право действовать на территории Российской Федерации, а значит подлежат исключению из ЕГРЮЛ или должны приобрести статус филиала (представительства) иностранного юридического лица", - пояснил он. При этом законодательством РФ не урегулирован вопрос о необходимости государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, в том числе акций и облигаций юридических лиц, которые находятся в процессе изменения документов и перерегистрации, добавил Алтухов.

В связи с этим документом предложено продлить сроки на приведение учредительных документов в соответствие с законодательством РФ, пояснил парламентарий. "Перезапуск экономики в новых регионах - это ключевая задача по их интеграции. Поэтому мы должны создать условия для действующего бизнеса", - резюмировал депутат.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.