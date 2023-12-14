Дума одобрила во II чтении расширение системы страхования вкладов на адвокатов и профсоюзы

Законопроект предусматривает осуществление выплаты страхового возмещения по вкладам физических лиц без учета встречных требований к ним, уменьшение задолженности физлица перед банком по договорам кредита за счет одновременного уменьшения его требований на ту же сумму к банку по договорам вклада

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий распространение системы страхования вкладов на счета адвокатов, нотариусов, средних предприятий, профсоюзных организаций, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Документ инициирован главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Константином Бахаревым.

Законопроект предусматривает распространение системы страхования вкладов на денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие банковские счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности. Кроме того, система страхования вкладов будет распространяться на счета средних предприятий, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (сейчас страхование вкладов действует для малых и микропредприятий).

Документ также распространяет систему страхования вкладов на счета некоммерческих организаций, сведения о которых содержатся в реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг или в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), соответственно, ведение которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом некредитными финансовыми организациями.

"Исходя из соизмеримости масштаба экономической деятельности малых предприятий и застрахованных НКО с организациями, включенными в реестр СОНКО, а также профессиональных союзов и их ассоциаций (союзов), в случае распространения на данные новые категории юридических лиц страховой защиты прирост страховой ответственности агентства может составить около 0,06%", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, проект закона предусматривает осуществление выплаты страхового возмещения по вкладам физических лиц без учета встречных требований к ним, уменьшение задолженности физлица перед банком по договорам кредита за счет одновременного уменьшения его требований на ту же сумму к банку по договорам вклада. Уточняются обязанности банков по ведению ежедневного учета обязательств банка, необходимых для определения размера возмещения по вкладам. Также уточняются правила определения расчетной базы для исчисления страховых взносов.

О поправках

Поправками ко второму чтению, в частности, уточняется порядок выплаты возмещения по вкладам (счетам). Так, при выплате возмещения по вкладам прежде всего считаются удовлетворенными требования вкладчика к банку, связанные с выплатой суммы вклада, затем - требования вкладчика к банку, связанные с выплатой процентов на сумму вклада, начисленных в связи с наступлением страхового случая.

В закон "О несостоятельности (банкротстве)" вносится аналогичное дополнение, согласно которому в ходе расчетов с кредиторами прежде всего считаются погашенными требования кредитора, связанные с удовлетворением основной суммы задолженности, затем - требования кредитора, связанные с удовлетворением требований о выплате причитающихся процентов.

Совет директоров госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) наделяется полномочиями по утверждению общих принципов и подходов к организации и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, а также по принятию решения о проведении мероприятий по оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

Кроме того, предусматривается, что страхованию не подлежат денежные средства, размещенные на банковских счетах (вкладах) физических лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.

В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.