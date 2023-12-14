Путин: внешний госдолг РФ сократился с $46 млрд до $32 млрд

Частные компании тоже ритмично гасят долги, сказал президент

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Внешний государственный долг России сократился с $46 млрд до $32 млрд, частные компании тоже ритмично гасят долги. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Государственный внешний долг сокращается, это тоже говорит и о макроэкономической стабильности, и о финансовой стабильности. Госдолг сократился с $46 млрд до $32 млрд. И частный внешний долг также сократился. Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях. С $337 млрд до $297 млрд. То есть погашение идет ритмично, часто даже с опережением графика", - сказал он.

Как следует из опубликованной в ноябре Счетной палатой аналитической записки об исполнении федерального бюджета за январь - сентябрь 2023 года, из-за снижения курса рубля объем государственного внешнего долга в долларовом выражении уменьшился на $5,09 млрд, или на 8,9%, по сравнению с объемом на 1 января 2023 года ($57,42 млрд).