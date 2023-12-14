Индекс DAX установил новый максимум

За первые минуты торгов индекс достиг отметки в 17 003 пункта

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, впервые превысил отметку в 17 000 пунктов, тем самым установив новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

За первые минуты торгов в четверг индекс достиг отметки в 17 003 пункта. Совсем недавно DAX вырос на 1,3% и составил 16 983 пункта. Предыдущий максимум - 16 837 пунктов.

Поводом для позитивных настроений инвесторов, вероятно, является решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, принятое в среду после закрытия торгов во Франкфурте-на-Майне: центральные банки решили продолжить приостановку повышения процентных ставок. Таким образом, ключевая ставка по-прежнему находится в диапазоне от 5,25 до 5,5%, что является самым высоким показателем за 22 года.