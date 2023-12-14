Дума продлила во II чтении обязанность декларировать объемы розничных продаж пива

Норма будет действовать до 20 июля 2025 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума продлила во втором чтении обязанность для организаций и ИП, занимающихся розничной продажей пивоваренной продукции, декларировать объемы розничных продаж такой продукции до 20 июля 2025 года. Соответствующая норма была оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта, вносящего коррективы в контрактную систему госзакупок.

Также документом уточняются сведения, необходимые для внесения изменений в реестр пивоваров. Закрепляются полномочия правительства РФ на установление случаев, при которых пивовары получают возможность временно осуществлять деятельность без передачи показаний счетчиков для производства пивоваренной продукции. Уточняются субъекты хозяйствования, на которых распространяются особенности применения законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.

На год - до 1 января 2025 года - для юрлиц, действующих на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и соискателей лицензий, продлеваются изъятия в требованиях по оснащению основного технологического оборудования по производству алкогольной и спиртосодержащей продукции средствами измерения и учета, оборудованием по считыванию двухмерного штрихового кода, оборудованием по считыванию федеральных специальных марок.